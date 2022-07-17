يواصل منخفض الهدير تأثيره على الحالة الجوية في بحر العرب؛ إذ تستمر حالة الأمطار وجريان السيول ونشاط الرياح على عدد من الدول العربية بعدما بدأت في سلطنة عمان يوم الخميس الماضي.

وشارك مغردون مقاطع فيديو وصورًا لتأثير منخفض الهدير على الحالة الجوية؛ ففي قطر تساقطت الأمطار بشكل كثيف.

وفي الأشخرة في سلطنة عمان كانت الامطار أقل هطولًا، إذ بدت الأجواء هادئة.

كما تتأثر الإمارات بالحالةالجوية، إذ تتساقط الأمطار بكثافة، على الطرق.

كما أظهرت بعض المقاطع حالة الهياج في بحر العرب تأثرًا بشدة الرياح.



منخفض الهدير

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان إلى توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جنوب الشرقية والوسطى مع أمطار متفرقة على أجزاء من مسقط والداخلية وشمال الشرقية وظفار والبريمي، إضافة إلى جنوب وشمال الباطنة في السلطنة.

وقد تم رفع حالة الطوارئ في سلطنة عمان مع التشديد على عدم التحرك في مسار الأودية حتى انتهاء الحالة الجوية المذكورة، بالإضافة لمنع نشاط الصيد بشكل مؤقت.

وقد تمت تسمية المنخفض بـ”الهدير” بالتنسيق مع هواة متابعي الأرصاد الجوية نسبة إلى الحالة التي كونها من هيجان الأمواج وتساقط الأمطار.

أمطار على جازان

وفي وقت سابق؛ نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.