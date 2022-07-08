توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدد من مدن المملكة حتى يوم 18 يوليو.

موسم الحالة المطرية الصيفية

وقال المسند : الحالة المطرية الصيفية مستمرة اليوم، ومتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من الربع الخالي، نجران، مرتفعات جازان، عسير، وعلى عمان واليمن والإمارات، والحالة مستمرة لبضعة أيام. وتابع : متوقع سماء غائمة جزئياً على أجزاء من مكة، الشرقية، الرياض والقصيم.

رياح شمالية نشطة

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح السطحية الشمالية نشطة على منطقة الرياض وتكون شمالية غربية نشطة على المدينة ومكة وعسير مشيرًا إلى استمرار الأمطار في كل من أبها والباحة وجازان من اليوم حتى 18 يوليو.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان . وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.