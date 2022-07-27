كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، لافتًا إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية مستمرة.

استمرار الحالة الممطرة

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، واليوم متوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة، وقد تمتد نحو نجران وجنوبي منطقة الرياض.

وأضاف المسند أن الحالة ممطرة أيضًا على أجزاء من قطر والإمارات وعمان واليمن.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية.