قال الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، مضيفًا أن اليوم قد تكون شدة الأمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على مرتفعات السروات بوجه عام.

الأمطار المتوقعة

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “الأمطار متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، وقد تمتد نحو جنوب منطقة الرياض وغربها.

واستشهد بنموذج مناخي قائلا إن الأمطار المتوقعة من خلال أكثر من نموذج مناخي عالمي من اليوم 25 يوليو حتى 3 أغسطس في أبها.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.