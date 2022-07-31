كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، لافتًا إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية مستمرة.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران.

وأضاف “كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وربما تمتد شرقي منطقتي مكة والمدينة”.

الرطوبة الجوية

كما استعرض المسند، خريطتين واحدة منها تتحدث عن الرطوبة الجوية التي ستشهدها عدة مدن منذ الساعة 5 صباحًا، يليها خريطة نقطة الندى.

وأفاد بأن الرطوبة في الرياض تبلغ 49% حتى يتشكل الضباب الذي يتطلب نزول درجة الحرارة حتى تكون 21 درجة مئوية، أما القصيم فتسجل 66% ويتشكل الضباب عند نزول الحرارة إلى 24 مئوية، والجبيل 84% ليتشكل الضباب عند 29 مئوية، وتبلغ الرطوبة في حائل بنسبة 22% ليتشكل الضباب 4 مئوية، وسكاكا 11% والضباب عند -4 مئوية”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير ,وجازان, في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية.