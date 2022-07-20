أكد البروفسور طارق الحبيب، استشاري علم النفس، أن خيانة الزوج لزوجته لا تتعارض مع حُبه لها.

بروفسور طارق الحبيب:

خيانة الزوج لزوجته لا تتعارض مع حُبه لها.. فقد يكون يُحبها ويخون وقد يكون لا يُحبها ولا يخون؛ فالخيانة عمل مستقل لا علاقة لها بالحُب@Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QgqllCcgdc — روتانا خليجية (@Khalejiatv) July 19, 2022

وتابع الحبيب، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الزوج قد يكون يحب زوجته ويخون وقد يكون لا يُحبها ولا يخون، مشددًا على أن الخيانة عمل مستقل لا علاقة لها بالحُب.

عمل مستنكر:

وشدد على أن الخيانة عمل مستنكر في جميع الأحوال، وكلما أحب الإنسان وكان أكثر رقيًّا وتدينًا كان أكثر قدرة على عدم الخيانة وعدم السقوط خلف شهواته.

ولفت إلى أنه يجب حصر الخيانة في ركنها فإن كان الرجل سيئًا فحتى بدون الخيانة لا يعاشر زوجته، أما لو كان غير ذلك فلا يجب أن يطول البقاء في تلك المنطقة ويتم تسهيل عودة الرجل من ذلك الموقف.