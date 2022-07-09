واصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة كاملة من الخدمات.

فيديو | مطمئنين فرحين و #بسلام_آمنين.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/nNX7IAzMBm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

رمي الجمرات:

كان ضيوف الرحمن قد بدؤوا اليوم السبت الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي الجمرات في مشعر منى.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويرمي الآلاف من الحجاج جمرة العقبة الكبرى ثم يتوجهون إلى المخارج المخصصة لهم، وسط مراقبة من إدارة الحشود في قوات أمن الحج.