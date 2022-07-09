أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة من الخدمات تسهيلًا لأداء مناسكهم وتيسيرًا لعباداتهم.

خدمات مميزة للحجاج:

ووفرت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين خدمات مميزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة وتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي وزوار المسجد الحرام لتأدية عباداتهم بكل راحة واطمئنان.

التوجه إلى مشعر مزدلفة:

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس يوم أمس التاسع من شهر ذي الحجة الجاري التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.