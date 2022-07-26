أكدت وزارة الحج والعمرة، أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، وذلك مع إعلانها إتاحة خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد بدءًا من شهر محرم من العام المقبل 1444هـ.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها، إن الأطفال يمكنهم دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، موضحة أن أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

إتاحة خدمة تصاريح العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن إتاحة خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا بدء من شهر محرم من العام القادم 1444هـ الموافق 30/ 7/ 2022م، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

ويتيح اعتمرنا عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تعليمات دخول المسجد الحرام للمعتمرين

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

كما يشترط الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصحيح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.