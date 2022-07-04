أكد عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أنه تمت تغطية عرفة بالطاقة الكهربائية بطاقة قد تكفي لمدينة متكاملة.

#في_العلن | د. عبدالفتاح مشاط: سجلنا أكثر من 2 مليون هجمة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، هيئة البيانات والأمن السيبراني في المملكة تعمل بشكل رائع واحترافي. #قناة_السعودية #بسلام_آمنين

pic.twitter.com/pGOLgNEqRA — قناة السعودية (@saudiatv) July 3, 2022

وتابع مشاط، خلال حواره إلى قناة السعودية، أن شعار المملكة هو صحة الإنسان أولًا، لذلك يجب أن تكون هناك اشتراطات للمحافظة على صحة الحاج في كامل رحلته.

قياس أداء الجهات:

وأضاف أن معهد خادم الحرمين الشريفين فوض جهة محايدة لقياس أداء القطاعات الحكومية، ومدى رضا ضيوف الرحمن.

ولفت نائب وزير الحج والعمرة إلى أن الحد الأدنى للفئة العمرية التي يسمح لها بأداء الحج هو 15 عامًا، مشددًا على أن تواجد الأطفال سابقًا كان بطرق غير رسمية.

هجمات إلكترونية:

وكشف: سجلنا أكثر من 2 مليون هجمة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، هيئة البيانات والأمن السيبراني في المملكة تعمل بشكل رائع.