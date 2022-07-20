جددت وزارة الحج والعمرة، التأكيد على إجراءات دخول الأطفال المسجد الحرام، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال الدخول بمرافقة أحد الوالدين.

شرط دخول الأطفال للمسجد الحرام

وبينت الوزارة أن أقل عمر لحجز تصريح عمرة للأطفال 5 سنوات، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر “تويتر” لحساب الوزارة، جاء فيه: “أريد أن استفسر عن دخول الأطفال أقل من خمس سنوات للحرم؟ وأيضًا شرط التحصين للكبار”.

وكتب حساب وزارة الحج والعمرة ردًا على السؤال: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا”.

فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة للعام المقبل

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام المقبل 1444هـ، إذ بدأت الخميس الماضي 15 من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14/7/2022م.

وبينت الوزارة أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.