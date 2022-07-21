توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تحسن فرص هطول الأمطار في الشهر المقبل، وذلك بحسب ما أظهرته المراصد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “توقع تقدم الفاصل المداري شمالًا نهاية هذا الشهر والثلث الأول من الشهر القادم”، مضيفًا أن “الفاصل المداري هو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة”.

وأضاف الحصيني: “ذلك يعني تقدم كميات جيدة من الرطوبة التي هي مادة السحاب وبالتالي تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من مناطق والخليج”.

توقعات طقس اليوم:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.