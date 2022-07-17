في الوقت الذي يتباهي فيه المواطنون في مصر بالتقاط صور مع مسؤولين أثناء تفقدهم المشروعات والمرافق، قاد الحظ العاثر شخصًا بحوزته كمية من الأفيون المخدر إلى لقاء مسؤول أمني بارز.

فيديو الموسم

مدير الأمن معدي في المحطه و طلب من المعلم يوريه التذكره بيفتح المحفظه و ناسي ان فيها أفيون و إتقبض عليه 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/z46nwYVdhd — Ahmed Said (@ahmedsaid) July 16, 2022

وبحسب مقطع فيديو متداول في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة، كان مدير الأمن يتفقد حالة الركاب والقطار وبالصدفة استوقف شخصًا وسأله عن الرحلة والتذكرة.

لقاء مدير الأمن

ونسى الرجل أن حافظته بها قطعة من المخدر، وحين هم لإخراج التذكرة منها كانت عين أحد رجال الأمن على المخدر فالتقط اللفافة وقدمها لمدير الأمن الذي بدوره شرح للمشاهدين على الهواء أن المادة هي مادة مخدرة.

وثارت حالة من الجدل بين المصريين على منصات التواصل حول قانونية الإجراء الذي قام به مدير الأمن ومرافقه حيث أكد بعضهم أن ما تم يخالف عددًا من مواد قانون الإجراءات.

أفيون أم حلوى؟

وقال أحد المتابعين: براءة لبطلان الاستيقاف من الأساس حيث لا يجوز استيقاف شخص خارج وسيلة النقل لسؤاله عن تذكرة مركبة هو لم يعد يركبها، إذ أن الراكب غير مطالب بحمل التذكرة بعد نزوله وانصرافه من القطار . لذلك يبطل الاستيقاف وما تبعه من إجراءات وما ترتب عليه من اتهامات.

وأضاف : مد الضابط يده داخل حافظة النقود لالتقاط اللفافة دون أن يعلم ما بداخلها يقينًا يعتبر تفتيش شخص دون إذن قضائي أو رضائي، فاللفافة قد تحوي مخدرًا أو نوعًا من الحلوى ولا يمكن تحديد ما بداخلها إلا بفضها، إذاً فالضابط قد فتش الرجل للبحث عن جريمة ظنية مما يبطل التفتيش وما تلاه من قبض وإجراءات بحسب قوله.