أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقاً على المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية.

تشديدات أمنية مكثفة

وحسب وسائل إعلام مصرية، شهدت المحكمة صباح اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة على كل مداخل المحكمة، وانتشرت قوات الأمن المركزي بمحيط القاعة، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف الذي كان في قفص الاتهام.

المتهم له حق الطعن

وقضت المحكمة بإعدام المتهم، لكن يحق للمتهم قانوناً التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدوره، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبرراً قانونياً أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.

إحالة الأوراق للمفتي

وكانت المحكمة، قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة المنصورة بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد أسبوع من نحرها أمام الجامعة حيث توثيق الجريمة في مقطع فيديو واعترف القاتل بأنه ارتكب الجريمة بالفعل، ما تسبب في صدمة للرأي العام المصري.

وسادت حالة من الجدل أمس بين الرأي العام المصري، بعد انتشار معلومات عن قبول المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف.