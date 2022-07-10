وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عدة نصائح للحصول على أرخص سعر لتذاكر السفر، لا سيما في المناسبات وحالات الازدحام.
السفر بالطائرات
وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “لتحصل على أرخص سعر ممكن لتذاكر سفرك:
*لا تسافر في إجازة نهاية الأسبوع
*استخدم خدمة Google Flight لإظهار جدول أسعار الشهر كامل
*استخدم وضع التخفي في المتصفح أثناء الحجز كي لا يرتفع السعر
*جرب مطارات أخرى قريبة منك، قد تكون أرخص للسفر منها
*اشتر التذاكر قبل رحلتك بـ45 إلى 90 يومًا
لتحصل على أرخص سعر ممكن لتذاكر سفرك:
*لا تسافر في إجازة نهاية الأسبوع
*استخدم خدمة Google Flight لإظهار جدول أسعار الشهر كامل
*استخدم وضع التخفي في المتصفح أثناء الحجز كي لا يرتفع السعر
*جرب مطارات أخرى قريبة منك، قد تكون أرخص للسفر منها
*اشتر التذاكر قبل رحلتك بـ45 إلى 90 يوم pic.twitter.com/tCkVPBm9rr
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) July 9, 2022
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