وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عدة نصائح للحصول على أرخص سعر لتذاكر السفر، لا سيما في المناسبات وحالات الازدحام.

السفر بالطائرات

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “لتحصل على أرخص سعر ممكن لتذاكر سفرك:

*لا تسافر في إجازة نهاية الأسبوع

*استخدم خدمة Google Flight لإظهار جدول أسعار الشهر كامل

*استخدم وضع التخفي في المتصفح أثناء الحجز كي لا يرتفع السعر

*جرب مطارات أخرى قريبة منك، قد تكون أرخص للسفر منها

*اشتر التذاكر قبل رحلتك بـ45 إلى 90 يومًا