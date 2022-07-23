ألقي القبض على رجل في كاليفورنيا متهمًا بارتكاب جرائم قتل قبل سنوات كثيرة بعد جمع الحمض النووي الخاص به من جهاز تحليل الكحول خلال عملية تفتيش على الطريق، بحسب ما أعلنه مسؤول في تطبيق القانون.

ارتكب جريمتي قتل قبل عقود

وقال مكتب شرطة مقاطعة سولانو وإدارة شرطة يونيون سيتي إن جيمس غاري، من فيرفيلد، ارتكب جريمة قتل عام 1996 إذ قتل وينيفريد دوجلاس، 46 عامًا، التي تم العثور على جثتها على جانب طريق سريع في فاليجو، وفقًا لموقع سي إن بي سي نيوز.

وكانت السلطات آنذاك عثرت على الضحية، وينيفرد دوغلاس، وعليها آثار خنق، مع آثار تبرز وقوع اعتداء جسدي عنيف.

كما وجه إلى جيمس غاري تهمة قتل لاتريل ليندسي (46 عامًا) عام 1980، والتي عُثر عليها ميتة في منزلها في يونيون سيتي، وكانت ضحية لاعتداء جنسي وخنق وصدمة قوية، حسبما جاء في البيان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تنبيه السلطات إلى أن ملف تعريف الحمض النووي للمتهم يطابق جريمة جنسية عام 2021 تم التحقيق فيها في مدينة ثالثة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بحسب البيان.

ظل هاربًا لمدة 40 عامًا

وأوضحت السلطات أنه تم البدء في مراقبته، ثم جرى القبض عليه خلال الأسابيع الأخيرة، بينما كان يقود سيارته تحت تأثير مادة مخدرة، وإثر إجراء فحص الحمض النووي للمشتبه فيه بجهاز صغير عن طريق الفم، تبين أنه مرتبط فعلاً بالجرائم التي حصلت على مدى عقود، وظل هاربًا من العدالة منذ 40 عامًا.

وبدروها، رفضت الشرطة في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا الحديث عن تفاصيل التحقيق الذي جرى من أجل توقيف الجاني، مؤكدة أنها ضوابط متعلقة بالخصوصية.