رغم سريان الهدنة الأممية في اليمن إلا أن ميشليا الحوثي الإرهابية لا تزال تحاصر قرية خبزة وتهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها.

محاصرة خبزة جريمة مكتملة الأركان

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بفرض حصار جائر على قرية “خبزة” بمديرية القريشية محافظة البيضاء، وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والمدفعية، والذي أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد من المنازل، جريمة حرب مكتملة الأركان.

خرق الهدنة الأممية

وأضاف الإرياني أن ارتكاب مليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة الأممية، يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين، واستغلالها الهدنة للتفرغ لقمع وتركيع القبائل التي لا تدين لها بالولاء، وإخضاعها لمشروعها الكهنوتي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذا الهجوم الوحشي، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإنهائه، وملاحقة المسئولين عنه في المحاكم الدولية، ورفع الحصار فورًا عن القرية وفتح ممر آمن للمواطنين، والسماح بإسعاف المصابين.