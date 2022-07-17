حذر المركز الوطني للحياة الفطرية من مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة.

تهديد حياة الإنسان

وأشار المركز في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن تربية الحيوانات المفترسة قد ينتج عنها ما يلي:

الإصابة بالأمراض والأوبئة. قد تتسبب الحيوانات المفترسة في مهاجمة الإنسان وتشكيل الخطر على حياته. تؤدي لاختلال التوازن البيئي بسبب إبعادها عن بيئتها الأصلية.

حيازة 3 أسود

وفي وقت سابق؛ أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السيطرة على 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

وقال الحساب الرسمي لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع تويتر: باشر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ما يعدّ مخالفة لنظام البيئة.

وأضاف: تمكن الفريق من السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.