أكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غسام غريفيث، أن زيارة الرئيس جو بايدن إلى السعودية تؤكد على الشراكة الكبيرة بين الرياض وواشنطن.

فيديو | الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ #الإخبارية: زيارة بايدن تؤكد على الشراكة الكبيرة بين الرياض وواشنطن.. والرابح الأكبر من هذه الزيارة هي شعوب المنطقة pic.twitter.com/ZfwPyAfqt3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

النووي الإيراني:

وتابعت الناطقة خلال حوارها إلى قناة الإخبارية: مستعدون لكافة الاحتمالات للتعامل مع النووي الإيراني، مشددةً على أن الرابح الأكبر من هذه الزيارة هي شعوب المنطقة.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

قمة جدة:

وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، القمة المشتركة في مدينة جدة؛ وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.