أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1.معلم خاص – قسم العلاج الوظيفي
- درجة البكالوريوس في التربية الخاصة من جامعة معترف بها. (التخصص المفضل هو صعوبات التعلم، الإعاقة العقلية، الاضطرابات السلوكية، الإعاقة الحركية والإعاقة المتعددة.)
- المعرفة السليمة لتنمية الطفولة الطبيعية.
- معرفة عملية جيدة بالتقييمات المستخدمة في التعليم، على سبيل المثال، النقل.
- مستوى جيد من مهارات الاتصال الشفوي والكتابي باللغة الإنجليزية.
- معرفة التسهيلات داخل المملكة للأطفال المعوقين وتمويلها من الوزارة والهيئة الخيرية.
- الإلمام / الخبرة في أنشطة ما قبل المدرسة والتعليم.
2.إدارة خدمات التموين
المؤهلات
- سنتان (2) دبلوم في العلوم الصحية ذات الصلة أو مؤهل معادل – تسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- معرفة جيدة بتطبيقات التخطيط الطبي.
- معرفة أي لائحة حكومية ذات صلة تتعلق بتوريد الأدوية والتخطيط والإدارة.
- مستوى جيد في مهارات الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية.
- محو الأمية الحاسوبية.
- فهم جيد للعلاقة بين الجودة والإنتاج
3.طبيب أخصائي أول – العيون / مسجل أول
- دبلوم عالي
- معرفة واسعة النطاق تتعلق بقضايا الرعاية الصحية المعاصرة وتأثيرها على تقديم الخدمات.
- معرفة مبادئ وإجراءات تحسين الجودة وأفضل الممارسات.
- معرفة سياسات ومبادئ وإجراءات السلامة والرفاهية.
- مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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