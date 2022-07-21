أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: 1.معلم خاص – قسم العلاج الوظيفي درجة البكالوريوس في التربية الخاصة من جامعة معترف بها. (التخصص المفضل هو صعوبات التعلم، الإعاقة العقلية، الاضطرابات السلوكية، الإعاقة الحركية والإعاقة المتعددة.) المعرفة السليمة لتنمية الطفولة الطبيعية. معرفة عملية جيدة بالتقييمات المستخدمة في التعليم، على سبيل المثال، النقل. مستوى جيد من مهارات الاتصال الشفوي والكتابي باللغة الإنجليزية. معرفة التسهيلات داخل المملكة للأطفال المعوقين وتمويلها من الوزارة والهيئة الخيرية. الإلمام / الخبرة في أنشطة ما قبل المدرسة والتعليم. 2.إدارة خدمات التموين المؤهلات سنتان (2) دبلوم في العلوم الصحية ذات الصلة أو مؤهل معادل – تسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معرفة جيدة بتطبيقات التخطيط الطبي. معرفة أي لائحة حكومية ذات صلة تتعلق بتوريد الأدوية والتخطيط والإدارة. مستوى جيد في مهارات الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية. محو الأمية الحاسوبية. فهم جيد للعلاقة بين الجودة والإنتاج