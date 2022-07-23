نصح أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري؛ بعدم إجراء تحاليل طبية إلا لسبب صحي أو أعراض مرض، مؤكدًا أن ما يسمونه تحاليل طبية هي خدعة تسويقية تجارية لا دلالة لها هدفها الربح، وليست مخصصة لمرض ما بل هي عامة.

تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر

وكتب “الخضيري”؛ عبر حسابه على “تويتر”، إن التحاليل تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر حسب العمر والجنس والوزن والتاريخ المرضي؛ لأنها تثير وساوس وأسئلة كثيرة.

وأضاف: “(س) عمل تحليلًا شاملًا فأُصيب بوسواس، وذهب لطبيب فقال له: أخطأت! كل هالنتائج لا تعطي تشخيصًا لاختلاف عمرك ووزنك وتاريخك الصحي، ولا داعي لها”.

التحاليل الطبية هدفها التكسُّب

وأشار في تغريدة سابقة إلى أن ما تسميه بعض المختبرات التجارية عرضًا خاصًا لتحليل هي كذبة ولعبة قبيحة هدفها التكسُّب نتائج التحليل لا تعني شيئاً ولا تفيد إلا إذا طلبها الطبيب”.

كما كتب في تغريدة أخرى: “التحاليل الطبية كثيرة بالمئات وكل تحليل يتم طلبه من طبيبك بناء على أعراض مرضية محددة ما يسمونه شامل هي تحاليل عامة لا تفيد ومشتركة لكل شيء”.