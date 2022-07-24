أكد خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أن تغير لون قشر الموز والتفاح لا يمثل أي علامة على فساده أو إضراره بالصحة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تغير لون التفاح او الموز بعد التقشير أو انكشافه للهواء إلى اللون الأسود أو البني لا يعني فساده ولا أنه سام وضار، لكن التغيّر باللون هو تفاعل كيميائي صحي لصبغة طبيعية (اليود) والسبب تعرضه للأوكسجين فتتغير صبغات الفاكهة لوجود عناصر متغيرة كاليود ولا ضرر من ذلك”.

خدعة التحاليل الطبية:

وفي وقت سابق؛ نصح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري بعدم إجراء تحاليل طبية إلا لسبب صحي أو أعراض مرض، مؤكدًا أن ما يسمونه تحاليل طبية هي خدعة تسويقية تجارية لا دلالة لها هدفها الربح، وليست مخصصة لمرض ما بل هي عامة.

تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر:

وقال الخضيري: إن التحاليل تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر حسب العمر والجنس والوزن والتاريخ المرضي؛ لأنها تثير وساوس وأسئلة كثيرة.

وأضاف: “(س) عمل تحليلًا شاملًا فأُصيب بوسواس، وذهب لطبيب فقال له: أخطأت! كل هالنتائج لا تعطي تشخيصًا لاختلاف عمرك ووزنك وتاريخك الصحي، ولا داعي لها”.

التحاليل الطبية هدفها التكسُّب:

وأشار في تغريدة سابقة إلى أن ما تسميه بعض المختبرات التجارية عرضًا خاصًّا لتحليل هي كذبة ولعبة قبيحة هدفها التكسُّب، نتائج التحليل لا تعني شيئًا ولا تفيد إلا إذا طلبها الطبيب”.

كما كتب في تغريدة أخرى: “التحاليل الطبية كثيرة بالمئات، وكل تحليل يتم طلبه من طبيبك بناء على أعراض مرضية محددة ما يسمونه شامل هي تحاليل عامة لا تفيد ومشتركة لكل شيء”.