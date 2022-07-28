نصح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، بشرب الماء المتجمع فوق طبقة الزبادي، باعتباره غنيًا بالفيتامينات والمواد الغذائية النافعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ” اشرب ماء الزبادي المتجمع فوق طبقة الزبادي (أو الطبقة التي تطفو فوق اللبن الرائب)، وهو مصل اللبن أو ماء اللبن وهو غني بالفيتامينات (ومنها فيتامين ب٢) والهرمونات المفيدة للهضم ومهم لتقوية العضام؛ ويحوي انزيمات وهرمونات هامة ومفيدة للجسم وللجلد حيث الترطيب والنضارة للبشرة”.

ماء الزيتون والجبن

وأشار إلى أن ذلك لا ينطبق على الماء المصاحب للزيتون، أو الجبن الأبيض.

وأضاف: “هذا لا ينطبق على الماء المصاحب للزيتون أو للجبن الأبيض أو التونة؛ لأن ماء الزيتون أو التونة أو الجبن هي مياه عادية مملحة شديدة الملوحة للحفظ فيجب التخلّص منها وعدم تناولها، إلا بعض أنواع التونة المكتوب عليها زيت سمك أو زيت كبد الحوت فيجب تناولها مع التونة وعدم التخلص منها.



تغير لون الفاكهة

وفي وقت سابق؛ أكد خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أن تغير لون قشر الموز والتفاح لا يمثل أي علامة على فساده أو إضراره بالصحة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تغير لون التفاح او الموز بعد التقشير أو انكشافه للهواء إلى اللون الأسود أو البني لا يعني فساده ولا أنه سام وضار، لكن التغيّر باللون هو تفاعل كيميائي صحي لصبغة طبيعية (اليود) والسبب تعرضه للأوكسجين فتتغير صبغات الفاكهة لوجود عناصر متغيرة كاليود ولا ضرر من ذلك”.

خدعة التحاليل الطبية

وفي وقت سابق؛ نصح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري بعدم إجراء تحاليل طبية إلا لسبب صحي أو أعراض مرض، مؤكدًا أن ما يسمونه تحاليل طبية هي خدعة تسويقية تجارية لا دلالة لها هدفها الربح، وليست مخصصة لمرض ما بل هي عامة.

تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر

وقال الخضيري: إن التحاليل تختلف قراءتها من شخصٍ إلى آخر حسب العمر والجنس والوزن والتاريخ المرضي؛ لأنها تثير وساوس وأسئلة كثيرة.

وأضاف: “(س) عمل تحليلًا شاملًا فأُصيب بوسواس، وذهب لطبيب فقال له: أخطأت! كل هالنتائج لا تعطي تشخيصًا لاختلاف عمرك ووزنك وتاريخك الصحي، ولا داعي لها”.