كشف أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن نقص عنصر المغنيسيوم يرتبط ببعض أنواع السرطان.

ارتباط المغنيسيوم بالسرطان

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه لوحظ نقص المغنيسيوم في عينات كثير من مرضى السرطان، ما يعطي دلالة على دوره في حدوث وإعاقة علاج السرطان.

وأضاف: “كذلك لوحظ في دراسة أخرى فائدته لمنع بعض أمراض القلب والجلطات،(مع عدم دقة الفحوصات)”.

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن أهم مصادر المغنيسيوم الأساسية في الغذاء هي الخضراوات، وخاصة الخضراوات الورقية الخضراء، البقوليات، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة ومنتجاتها (مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وليس الدقيق الأبيض).

معدن غذائي مهم

ويعد المغنيسيوم أحد المعادن الغذائية التي توجد في جسم الإنسان والذي يلعب دورًا فعالًا في إتمام الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجسم وأجهزته.

ومن أبرز الأسباب وراء نقص المغنيسيوم هي أولا: افتقاد المعدة وأجهزة الجسم استخلاص المغنيسيوم من الأطعمة التي يتناولها الإنسان وتمر بالمعدة.

ثانيًا: إصابة الكلى والقناة المعدية بخلل يجعلها تطرد نسبة كبيرة من المغنسيوم الذي يستخلص من الأطعمة خارج الجسم في عملية الإخراج.

عدم صحة ارتباطه بمرض الضغط

من جانبه، نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، في وقت سابق، صحة الأقاويل التي تتداول بشأن علاقة نقص في معدن المغنيسيوم بالجسم، والإصابة بمرض الضغط المزمن.

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير.. ينتشر الآن في الواتس آب أن نقص المغنيسيوم مسبب لمرض الضغط المزمن”، مؤكدًا أنها نظرية قديمة أثبتت الأبحاث عدم صحتها.

ونصح بعدم قياس عنصر المغنيسيوم في الدم كمسبب للضغط، فضلا عن عدم تناول حبوب المغنيسيوم كعلاج لمرض الضغط المزمن بشكل عام.