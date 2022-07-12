كشف مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج حاتم العوفي، أن الخطط التشغيلية التي تعدها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة الحجيج والزوار تبدأ بعد انتهاء شهر رمضان.

فيديو | مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج حاتم العوفي: الخطط التشغيلية التي تعدها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة الحجيج والزوار تبدأ بعد انتهاء شهر رمضان.. والتنسيق المكثف يتم مع كافة الجهات المعنية #النشرة_الأولى #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/VEHumaj4dN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022

تنسيق مكثف

وقال العوفي خلال استضافته بقناة “الإخبارية”، إن الإعداد وقياس هذه الخطط السابقة يتم بالتنسيق المكثف مع كل الجهات المعنية، موضحًا أن الخطة التشغيلية تكون بالتنسيق والوجود الميداني لكل القيادات وكل الطاقة الخدمية من الموظفين والعاملين.

ولفت إلى أن ذلك يتم عن طريق إتاحة كل المداخل الخاصة بالمسجد النبوي وضمان انسيابية حركة الحشود والوصول إلى مقاصدهم وكل الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة داخل المسجد النبوي.

جاهزية لاستقبال الحجاج بالمسجد النبوي

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أكدت جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث وفرت لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وجندت الوكالة إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي وتحقيق خطتها التشغيلية لهذا العام ١٤٤٣هـ والمنبثقة من خطة الرئاسة ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.