أعلن نادي الخليج، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الجابوني الدولي أندريه بوكو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

أندريه بوكو ينضم للخليج

وكشف نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة برئاسة علاء الهمل أنهت إجراءات التعاقد مع أندريه بوكو حتى عام 2023، وتمنت له التوفيق مع الفريق.

ويملك أندريه بوكو صاحب الـ29 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف الثنائي التركي آلتاي إزمير وكارديمير كارابوك سبور، بجانب بوردو الذي نجح في التتويج معه بلقب كأس فرنسا في موسم 2012/ 2013.

الخليج يستعد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الاستعداد للموسم الجديد بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وخاض اللاعبون تدريبات يومية قبل السفر إلى مدينة إزميت التركية لخوض المعسكر الإعدادي.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج معسكرًا حتى يوم 15 أغسطس المقبل، وسيلعب 5 مباريات ودية لتحضير اللاعبين جيدًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).