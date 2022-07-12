أعلن نادي الخليج عن تعاقده رسميًّا مع عبدالله الصامطي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

عبدالله الصامطي ينضم للخليج:

وكشف حساب نادي الخليج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط، عبدالله الصامطي صاحب الـ25 عامًا، حيث وقع على عقود انضمامه للفريق حتى عام 2024.

وأعرب عبدالله الصامطي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الخليج، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق وتمثيله على أكمل وجه وإظهار إمكانياته، مشددًا في الوقت ذاته على إعجابه بالجماهير.

وتطمح إدارة الخليج برئاسة علاء الهمل في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز والاستمرار وسط الكبار، كما تعاقدت مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

الخليج بطلًا لدوري يلو:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.