أعلنت إدارة نادي الخليج، برئاسة علاء الهمل، مساء اليوم الاثنين، عن تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حسين النويقي رسميًّا.

حسين النويقي مستمر:

ولفت نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حسين النويقي مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، بعد تجديد عقده حتى عام 2023.

وبدأ حسين النويقي مسيرته مع الخليج من فئة الأولمبي وحتى الفريق الأول لكرة القدم، ولعب معه 33 مباراة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم المنصرم، بمعدل 2970 دقيقة لعب، ليساهم في تتويجه باللقب والتأهل لدوري المحترفين.

وتطمح إدارة علاء الهمل في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز والاستمرار وسط الكبار، كما تعاقدت مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

الخليج بطلًا لدوري يلو:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.