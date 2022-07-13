أعلن نادي الخليج عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكولومبي برايان رياسكوس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الكـولومبي 🇨🇴 «برايان رياسكوس» ينـضم لكتيبة المحاربـين 🥷 🎬 استمتعوا يا رفاق pic.twitter.com/0oJvfFP0aI — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) July 12, 2022

برايان رياسكوس ينضم للخليج

ونشر حساب نادي الخليج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب به ويضم أبرز لقطات برايان رياسكوس، معلنًا عن التعاقد معه حتى عام 2023.

ويلعب برايان رياسكوس صاحب الـ27 عامًا في مركز الجناح، ولعب في صفوف العديد من الأندية، أبرزها ناسيونال ماديرا البرتغالي، وخاض 190 مباراة مع الفرق، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وقدم 24 تمريرة حاسمة.

وتطمح إدارة الخليج برئاسة علاء الهمل في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز والاستمرار وسط الكبار، كما تعاقدت مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

الخليج بطلًا لدوري يلو

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.