أعلن نادي الخليج، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع عمر العودة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

عمر العودة ينضم للخليج

وذكر نادي الخليج عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عمر العودة وقع رسميًا على عقود انضمامه لمدة موسم واحد حتى 2023، وتمنى له التوفيق مع الفريق.

وشدد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، حسين الدبيس على أهمية التعاقد مع العودة من أجل تقوية الفريق دفاعيًا، مؤكدًا قدرة اللاعب على تقديم الإضافة وتطوره السريع نظير تجاربه السابقة.

وبدأ عمر العودة مسيرته الكروية مع نادي النجمة، وانضم منه إلى صفوف الهلال في عام 2015، ولعب بعد ذلك في الفيحاء على سبيل الإعارة، ثم انتقل لفريقي الرائد والباطن، قبل أن يوقع مع الخليج.

الخليج يستعد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الاستعداد للموسم الجديد بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وخاض اللاعبون تدريبات يومية قبل السفر لخوض المعسكر الإعدادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).