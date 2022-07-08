أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن عمليات تصعيد ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات اكتملت عند الساعة الثامنة والربع صباحًا، وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة، جمعا وقصرا بأمن وأمان.

نقل الحجاج إلى مزدلفة:

وأضاف الشلهوب خلال مؤتمر اليوم: “أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية في رحلة المشاعر لنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ومنى، حيث يعمل رجال الأمن في المشاعر المقدسة على تنفيذ مهامهم، التي تشمل إدارة وتنظيم حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى مزدلفة ومنى ومكة المكرمة، ومتابعة ومساندة المشاة من الحجاج الذين يسيرون على الأقدام عبر الطرق المخصصة لهم، ومساندة تنظيم النقل بالرحلات الترددية، وتنظيم الحشود عند مداخل ومخارج محطات قطار المشاعر.

مباشرة المهام:

وأشار إلى أن قيادات أمن الحج في مشعري مزدلفة ومنى، وفي المسجد الحرام، تباشر مهامها استعدادا لاستقبال وصول ضيوف الرحمن إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى وتوجههم للحرم المكي لأداء الطواف، وذلك للمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وإدارة تحركاتهم بين مواقع إقامتهم ومنشأة الجمرات والمسجد الحرام، وتنظيم الحشود لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة.

ونوّه المتحدث الأمني بأن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة أصدرت (23) قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج، وذلك حتى 9 / 12/ 1443 هـ.

وأكد التزام ضيوف الرحمن وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الفريضة، والاستمرار في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتقيد بالمواعيد والمسارات والاتجاهات المحددة لهم في تنظيم التفويج لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة، ومراعاة ذلك عند الذهاب لأداء الشعائر والنسك وعند العودة إلى مواقع إقامتهم.