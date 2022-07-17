أثار مقطع فيديو متداول لأحد مديري الأمن بمصر أثناء تفقد تذكرة قطار أحد المواطنين، والعثور معه على قطعة من مخدر الأفيون، جدلًا واسعًا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدير الأمن كان في جولة في محطة القطار و استوقف مواطن و طلب منه التذكرة و لكن طلع بالمحفظة قطعة افيون pic.twitter.com/tY8H03kkzl — زيدان نجد (@Zidane__Najd) July 17, 2022

وأظهر المقطع، عثور مدير أمن على قطعة أفيون في محفظة مواطن، وذلك بعد سؤاله عن تذكرة القطار الخاصة به.

توضيح الداخلية المصرية

وعلى إثر تداول المقطع على نطاق واسع، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا فجر اليوم الأحد، قالت فيه إن ”الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو لأحد مديرين الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، وعثوره على مواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص حال استعلامه عن تذكرة القطار“.

وأضافت الداخلية في بيانها المقتضب ”بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، قديم ويرجع تاريخه لشهر يناير عام 2016“.

واقعة منذ 6 سنوات

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الواقعة تعود إلى 4 يناير عام 2016، حيث كان اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل السابق يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بمحطة سكك حديد مصر ”رمسيس“.

وخلال مروره، صادف أحد المواطنين الذي طلب منه إظهار تذكرة الركوب، فأخرجها المواطن ملتصقة بقطعة من مخدر الأفيون، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووجه المغردون الشكر للداخلية المصرية، على متابعة كل ما يخص الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي، وإيضاحها الأمر سريعًا من أجل عدم الالتباس.