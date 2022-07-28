أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا بشأن فترات هطول الأمطار على المملكة. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “أثناء هطول الأمطار يجب البقاء في مكان آمن”.



وفي وقت سابق؛ دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وبيّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بأمطار متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

مخاطر جسيمة

وفي سياق متصل؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”. وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5: 10 آلاف ريال.

توقعات الطقس

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.