حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطر إشعال النار للتدفئة وترك بقايا الجمر المشتعل، لافتة غلى أنها أحد الأسباب الرئيسة لاندلاع حرائق الغابات.

تحذير من حرق مخلفات الزراعة

وفي وقت سابق؛ جدد الدفاع المدني التحذير من خطورة حرق المخلفات الزراعية لما يمكن أن يتسبب فيه من كوارث وحرائق لا قدر الله حال تجاهل التدابير الوقائية.

وقال الدفاع المدني إن حرق المخلفات للتخلص منها دون الأخذ بالتدابير الوقائية قد يكون سببًا بتوسع الحريق وانتشاره.

استخدام الغاز

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني عددًا من النصائح بشأن أمان استخدام الغاز.