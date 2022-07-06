حذرت مديرية الدفاع المدني من خطر الافتراش في الشوارع والطرقات في المشاعر المقدسة.

وأوضحت في مقطع فيدو على حسابها بتويتر أن الافتراش يعيق حركة الحجاج ويؤثر على آليات انتقال الدفاع المدني.

كما نبه إلى رقم الطوارئ الموحد يمكة المكرمة 911 في حالة حصول أي طارئ.

نصائح لمستخدمي قطار المشاعر

وفي وقت سابق، قدم الدفاع المدني، عدة نصائح لمستخدمي قطار المشاعر، وذلك في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “لسلامتك عند وجودك في قطار المشاعر” عليك الالتزام بـ:

تجنب التزاحم

عدم حمل الأمتعة

الالتزام بالمواعيد المحددة للحملات

اتباع اللوحات والإرشادات وتعليمات رجال الأمن.

وقد أنهت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بنجاح مراحل التشغيل التحضيري لـ قطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج للعام 1443هـ الذي سيبدأ يوم غد الخميس المقبل (يوم التروية) وذلك ببدء نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

صيانة قطار المشاعر

وقامت سار خلال الأشهر الماضية باجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة بين المشاعر المقدسة وهي ثلاثٌ في كل من مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

وجاءت العمليات التحضيرية على مرحلتين الأولى وهي مرحلة التشغيل ما قبل التحضيري وتم فيها تجهيز القطارات وتشغيلها في محاكاة لنمط تشغيل الحج وذلك لاختبار وتقويم الانظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات.