كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، المسجلة بمدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره، إن مدينة الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجات الحرارة بـ17 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام تسجل 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن بـ 44، فيما تسجل الخرج والرياض ووادي الدواسر 43، ومكة المكرمة وبريدة ورفحا 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت الباحة في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ 17 درجة مئوية، وسجلت أبها 19، وطريف والطائف 22، وحائل والقريات 23، وتبوك وحائل والوجه 25، ورفحا 26، فيما سجلت كل من طريف وبريدة وعرعر ونجران وشرورة وينبع والقريات 27 درجة مئوية.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان ، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), وظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.