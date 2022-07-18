أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على مدن المملكة، حيث تسجل مدينة الدمام أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام 48 درجة مئوية، يليها الأحساء 47 مئوية، ثم حفر الباطن 46 درجة، فيما تسجل المدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر والخرج 45 مئوية، أما مكة المكرمة وشرورة ورفحا فتسجل 43 درجة مئوية

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 19 درجة مئوية، والطائف والقريات 22، وطؤيف 24، وتبوك وحائل والوجه ونجران 26 مئوية.

طقس اليوم الاثنين

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.