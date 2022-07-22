أكد الكاتب سلمان الدوسري أن المبادئ السعودية لا تتغير، وفي المملكة لا أحد فوق القانون.

لن ينفع منصب ولا جنسية:

وتابع الدوسري تعليقًا على إحالة مواطن إلى النيابة لنقله وتسهيله دخول صحفي غير مسلم إلى العاصمة المُقدسة، أنه في المملكة إن أخطأت فتحمّل عواقب فعلتك، فلن ينفعك من أنت ولا منصبك ولا جنسيتك ولا من أي بلد كنت.

وأضاف الكاتب: صفعة كبيرة لمن اعتقدوا أنه طالما كان صحفيًّا أمريكيًّا فسينجو من المحاسبة، كالعادة لا كبير على أنظمة وقوانين الدولة، وصفعة أخرى لكل من استغل تلك الحادثة للتحريض والتشويش متأثرًا بمن خدعوه وسايرهم في خطواتهم.

تفاصيل الواقعة:

في وقت سابق صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطنًا متواطئًا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

استكمال الإجراءات:

وجاء إعلان شرطة منطقة مكة المكرمة عن تفاصيل هذه الواقعة، بعد استكمالها الإجراءات النظامية اللازمة مع المواطن المُخالف الذي سهّل دخول الصحفي الأمريكي إلى مكة والاستماع إلى أقواله وتقصي حقيقة ما جرى وإحالته إلى النيابة العامة، وهو ما أسفر عن إحالة موضوع الصحفي الأمريكي إلى النيابة أيضًا.

والمعروف أن كل من يتورط بنقل وتسهيل دخول غير المسلمين أو المخالفين في مواسم الحج والعمرة أو خلافهما إلى مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة يُعتبر شريكًا في ارتكاب أفعال مُجرّمة بحسب أنظمة المملكة العربية السعودية، وسيكون تحت طائلة المساءلة الجنائية والقانونية.