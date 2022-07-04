أكد الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش على أن بعض إعلاميي الهلال يشعرون بغصة في حلقهم بسبب عالمية نادي النصر ومشاركته بـ مونديال الأندية نسخة 2000 كأول فريق سعودي يحقق هذا المنجز.

وقال الدويش عبر حسابه في “تويتر” : ” كنت أظن أنّ تحقيق الهلال للعالمية عام 2019 بل حتى تكرارها عام 2021 سيحرر إعلاميين من غصة عالمية النصر التي تحققت عام 2000″.

وتابع: ” خاب ظني فلو كرّرها هلالهم 22 مرة فلن تبرح حلوقهم !”.

الهلال قد يشارك بمونديال الأندية 2022

ويبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أصبح الأقرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 كممثل عن القارة الآسيوية.

وقال الإعلامي سعود الصرامي: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءه خطاب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن كأس العالم للأندية سيُقام في شهر يناير المقبل”.

وتابع الصرامي تصريحاته قائلًا: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار الزعيم ليكون ممثلًا للقارة في مونديال الأندية، لأن دوري أبطال آسيا لن تُقام المباراة النهائية قبل فبراير المقبل، وسيُلعب كأس العالم للأندية قبله”.

واختتم سعود الصرامي حديثه في هذا الشأن خلال برنامج “الحصاد الرياضي”، قائلًا: “الهلال مرشح للمشاركة في كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال آسيا النسخة السابقة.. ألف مبروك للأزرق المشاركة في البطولة للمرة الثالثة”.