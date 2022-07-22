علق الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش على آخر مستجدات قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد ناديه السابق النصر.

وتوترت العلاقة بين النصر ولاعبه المغربي السابق والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه في سبتمبر الماضي.

تساؤلات كثيرة بقضية اللاعب المغربي:

وقال الدويش عبر حسابه في “تويتر”: “إذا سلّمنا جدلًا أنّ مخالفة حمد الله من اختصاص فيفا بصفته أجنبيًا فكيف تكون مخالفة بقية المتهمين في القضية وهم سعوديون كذلك؟”.

وأضاف: “سؤال للزميل المحامي، التسجيلات لدى فيفا دليل فسخ عقد ولدى لجنة الاحتراف دليل تفاوض وتحريض”.

وبالأمس، كشف القانوني أحمد الشيخي الجهة التي ستعاقب حامد البلوي إداري نادي الاتحاد في حال ثبت إدانته بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر.

وقال الشيخي في تصريحات لـ قناة 24 الرياضية: ”العقوبة التي توقع على الإداري الذي يخالف اللائحة ويتفاوض مع لاعب في ناد آخر، الفيفا لن يعاقبه، بل تعاقبه لجنة الاحتراف”.

وأضاف: ”أيضًا إذا خاطب إداري أي ناد لاعب في ناد آخر دون الرجوع إلى لجنة الاحتراف وإرسال خطاب لها، يُعاقب من قبل لجنة الاحتراف”.