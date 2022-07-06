هنأ الديوان الملكي الهاشمي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والسيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وتمنى الديوان لهما في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر حياة مليئة بالسعادة والهناء.

خطوبة ابنة ملك الأردن

وأوضح في بيان أن الخطوبة تمت بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني. كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وكتبت الملكة رانيا معلقة على الحدث عبر حسابها الرسمي بانستجرام: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

من هو جميل ألكساندر ؟

وقد تصدر جميل ألكساندر، Jamil Alexander Termeots محركات البحث؛ إذ تساءل كثيرون عنه بعد خبر خطبته لابنة ملك الأردن. وولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، كما أنه يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.