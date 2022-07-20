انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1706.85 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1706 دولارات للأونصة.

تراجع الدولار:

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن رويترز.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.

الفضة اليوم:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1884.66 دولار للأوقية.