غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بيت لحم بعد لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس.

الرئيس الأميركي يغادر بيت لحم بعد لقائه نظيره الفلسطيني

#العربية pic.twitter.com/vbgMkJ7LaG — العربية (@AlArabiya) July 15, 2022

زيارة قصيرة ومحادثات ثنائية

ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة بايدن القصر الرئاسي في بيت لحم بعد لقاء نظيره الفلسطيني محمود عباس، وعقد الجانبان مباحثات ثنائية معًا، ثم مؤتمراً صحفياً.

وأظهر مقطع الفيديو، مراسم توديع الرئيس جو بايدن، بعد زيارة قصيرة إلى بيت لحم بالضفة الغربية، حيث كان في استقباله الرئيس محمود عباس.

واستقبلت فلسطين جو بايدن بمراسم رسمية، حيث عُزف النشيدان الوطنيان الأمريكي والفلسطيني، واستعرض الرئيسان حرس الشرف في قصر الرئاسة.