حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية نظيره الأمريكي جو بايدن، من “عدم اللعب بالنار” في شأن تايوان.

الصين ترفض التدخل في تايوان

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الرئيس الصيني، شي جين بينغ قوله إن “بكين تعارض بشدة التدخل في شؤون تايوان وستدافع بقوة عن سيادتها عليها.. نحن نعارض بشدة النزعات الانفصالية والتدخل الخارجي في شؤون تايوان”.

وأكد الرئيس الصيني عزم بلاده حكومة وشعبا على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي بلادهم.

محادثة هاتفية بين بايدن وشي جين

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام أنباء حول توجه حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان إلى بحر الصين الجنوبي، مع الإشارة إلى احتمال أن تتجه إلى مضيق تايوان.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، عقدا مباحثات هاتفية اليوم.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني الأزمة في أوكرانيا وتايوان، وفق ما صرح به منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.