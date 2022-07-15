أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديثه للرئيس الأمريكي جو بايدن أن السلام يبدأ من القدس، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ليس شعبًا إرهابيًا.

الرئيس الفلسطيني للرئيس الأميركي بايدن: نحن لسنا إرهابيين.. السلام يبدأ من #القدس. pic.twitter.com/HiMjwYCGdr — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 15, 2022

وقال عباس الذي عقد لقاءً مشتركًا مع بايدن: إنه بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير، ألم يحن الوقت لإنهاء هذا الاحتلال؟ داعيًا أمريكا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس بايدن: سيدي الرئيس، بعد 74 عاماً من النكبة والتهجير، ألم يحن الوقت لإنهاء هذا الاحتلال؟ pic.twitter.com/M460yZrpAG — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 15, 2022

وغادر الرئيس الأمريكي، بيت لحم بعد لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس.

واستقبلت فلسطين جو بايدن بمراسم رسمية، حيث عُزف النشيدان الوطنيان الأمريكي والفلسطيني، واستعرض الرئيسان حرس الشرف في قصر الرئاسة.