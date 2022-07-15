وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، إلى قصر الرئاسة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حيث كان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

مراسم استقبال رسمية للرئيس الأميركي في بيت لحم

#العربية pic.twitter.com/jBcQPn6HT5 — العربية (@AlArabiya) July 15, 2022

مراسم رسمية

وحسب قناة “العربية”، استقبلت فلسطين جو بايدن بمراسم رسمية، حيث عزف النشيدان الوطنيان الأمريكي والفلسطيني، واستعرض الرئيسان حرس الشرف في قصر الرئاسة.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وعباس جلسة مباحثات تتناول آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.