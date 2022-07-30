رحب وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، بضيوف الرحمن من كل مكان، بمناسبة بدء موسم العمرة لعام 1444هـ.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر تويتر: بدء موسم العمرة لعام 1444هـ، أهلًا بضيوف الرحمن من كلِّ مكان.

أقل عمر لحجز تصريح العمرة:

وانطلق اليوم موسم العمرة مع بداية شهر محرم من العام الجديد 1444هـ، حيث تتيح وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

ويتيح اعتمرنا عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الأطفال يمكنهم دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، لافتة إلى أن أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

تعليمات دخول المسجد الحرام للمعتمرين:

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

كما يشترط الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصحيح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.