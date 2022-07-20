أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الأربعاء، عن تحديث جديد وصل لأجهزة الآيفون برقم iOS 15.6.
مزايا التحديث:
وأضاف الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يحتوي التحديث الجديد على إصلاحات وتحسينات للمشاكل السابقة”.
حجم التحديث:
وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن التحديث الجديد لأجهزة الآيفون بحجم 554 ميجا بايت.
تحديث جديد وصل لأجهزة الايفون برقم
iOS 15.6
يحتوي على اصلاحات وتحسينات للمشاكل السابقة … التحديث بحجم 554 ميغابايت pic.twitter.com/sitNKXA3Ez
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) July 20, 2022
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