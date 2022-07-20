أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الأربعاء، عن تحديث جديد وصل لأجهزة الآيفون برقم iOS 15.6.

مزايا التحديث:

وأضاف الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يحتوي التحديث الجديد على إصلاحات وتحسينات للمشاكل السابقة”.

حجم التحديث:

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن التحديث الجديد لأجهزة الآيفون بحجم 554 ميجا بايت.