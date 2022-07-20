احتفل قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يوم أمس بحضور رئيس قسم الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى جابر الهيج، بأبطال العطاء، أبطال الحج لعام 1443هـ.

احتفال بأبطال الحج:

وجاء الاحتفال نظير جهود أبطال الحج ومشاركتهم ودورهم الفعال والمكثف بالاطمئنان على المرضى بمنازلهم، حيث تم تكريم المشاركين في ⁧‫عطاء الحج‬⁩ لما بذلوه في خدمة المرضى وذويهم.

وأوضح جابر الهيج أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن وراء نجاح موسم الحج في كل عام رِجال مخلصون، يعملون بلا كلل أو ملل، يسعون جميعاً لهدفٍ واحد.

الرعاية الصحية:

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقًا لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، والتقرحات السريرية وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب، والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية.

ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.​

في ختام الحفل تم تسليم شهادات الشكر لجميع المشاركين بالحج لهذا العام، والتقاط الصور التذكارية.