أكد قائد الشباب السابق، عبدالرحمن الرومي أن إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، اقتربت كثيرًا من التعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موعد افتتاح الملعب

وقال الرومي: “نادي الشباب.. سوف يلعب على ملعبه في الدور الأول ثلاث مباريات، والأرجح سيكون الافتتاح في نهاية ديسمبر القادم.. الإعلانات في الملعب مداخيل للنادي عقد رعاية قادم مرضي للمشجع الشبابي”.

صفقات الشباب بالموسم الجديد

وتحدث عبدالرحمن الرومي عن صفقات الليوث المرتقبة للموسم الجديد، قائلًا: “مهاجم وجناح بالمراحل النهائية المفاوضات مع أندياي تسير بالطريق الصحيح لإنهاء عقده.. يبقى فقط التوفيق من الله”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بالنسبة للمهاجم بإذن الله قريب، وبالنسبة للاعب الطرف الأيسر لن تتم إلا بعد إعارة أندياي، وللأمانة اللاعب متجاوب وإيجابي ومرحب بالإعارة لأي نادي”.

ويخوض الفريق معسكرًا في ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).